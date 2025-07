Brillano le stelle del jazz a Rimini Agli Agostiniani c’è Jazzmeia Horn

Se siete appassionati di jazz, non potete perdere l’appuntamento con la stella Jazzmeia Horn a Rimini agli Agostiniani. La sua voce potente e coinvolgente illuminerà la scena musicale durante l’ultima tappa di Crossroads, il festival itinerante che celebra il meglio del jazz. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’universo sonoro ricco di emozioni e talento, che si concluderà con tre serate indimenticabili alla Corte degli Agostiniani.

A tutto jazz con le ultime tappe di Crossroads. Sul finire della sua 26sima edizione, il festival itinerante approda a Rimini per tre concerti da non perdere alla Corte degli Agostiniani. Si parte questo giovedì alle 21.15 con Jazzmeia Horn, astro del jazz vocale afroamericano, accompagnata da Joel Holmes al pianoforte, Ameen Saleem al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. Nata a Dallas nel 1991 e cresciuta nel gospel, è negli anni della high school che Jazzmeia si avvicina al mondo del jazz. La svolta nel 2009: il trasferimento a New York e la conquista – in pochi anni – di premi come Sarah vaughan competition e Thelonious monk competition. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brillano le stelle del jazz a Rimini. Agli Agostiniani c’è Jazzmeia Horn

Giovedì 3 luglio RIMINI, CORTE DEGLI AGOSTINIANI, ore 21:15 JAZZMEIA HORN Jazzmeia Horn – voce; Joel Holmes – pianoforte; Ameen Saleem – contrabbasso; Enrico Morello – batteria Corte degli Agostiniani, Via Cairoli 40, Rimini. Biglietteria Vai su Facebook

