Caffé del Teatro si cerca il nuovo gestore

Un'opportunità unica per riportare il cuore pulsante del Teatro di Carpi all’attenzione della comunità: il Caffè del Teatro si prepara a riaprire, offrendo un luogo d’incontro e cultura. Mentre i lavori di recupero sono ormai in fase finale, il Comune ha pubblicato il bando per trovare il nuovo gestore, pronto a dare vita a un punto di ristoro ricco di sapori e socialità, capace di valorizzare l’anima della città. È il momento di creare qualcosa di speciale insieme.

Una notizia attesa da tutti i carpigiani: il Caffè del Teatro si prepara a riaprire alla comunità. Mentre si avvicinano alla conclusione i lavori di recupero e riqualificazione dei locali, il Comune di Carpi ha, infatti, avviato la ricerca del nuovo gestore della caffetteria pubblicando il bando per la concessione in uso. L’avviso riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con la più vasta gamma di offerta e con la massima attenzione alla qualità del servizio offerto. Il concessionario dovrà garantire l’apertura per almeno sei giorni alla settimana (domenica compresa) e il servizio al Teatro Comunale in tutte le serate di spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caffé del Teatro, si cerca il nuovo gestore

In questa notizia si parla di: teatro - gestore - caffé - cerca

Caffè del Teatro di Carpi, aperto il bando per il nuovo gestore - bando di gara che si rivolge a chi desidera portare nuova vita e creatività in questo storico punto di ritrovo.

+++ CAFFÈ DEL TEATRO, APERTO IL BANDO PER IL NUOVO GESTORE +++ Mentre si avvicinano alla conclusione i lavori di recupero e riqualificazione dei locali, che ne hanno riportato in luce la bellezza, il Comune di Carpi ha avviato la ricerca del nuovo Vai su Facebook

Caffè del Teatro di Carpi, aperto il bando per il nuovo gestore; Caffè Palcoscenico, il bar del teatro Goldoni riapre i battenti; Poggibonsi: bando per la gestione del bar del Politeama.