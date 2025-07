Torneo dell’amicizia vince il fair play

più importante è il rispetto e la sportività che si instaurano tra i giovani. Il “Torneo dell’Amicizia” di San Michele al Fiume si conferma così un esempio di valori autentici, dove il vero vincitore è chi dimostra fair play e spirito di squadra. Alla fine, a trionfare non saranno solo i gol, ma anche le lezioni di vita apprese sul campo.

Si chiama ‘Torneo dell’Amicizia’ la kermesse sportiva che si svolge in questi giorni a San Michele al Fiume di Mondavio. Che ha come organizzatrice la locale parrocchia, che prevede la premiazione degli atleti più virtuosi dal punto di vista della disciplina. Il torneo, dalla scorsa settimana vede impegnati giocatori dai 9 ai 19 anni, divisi in due categorie: fino ai 12 anni e dai 13 ai 19. Si gioca per vincere, ma per gli organizzatori la cosa più importante non è chi riesce ad aggiudicarsi la vittoria in termini agonistici, ma chi ottiene, al termine delle gare, il risultato degli atleti più corretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it