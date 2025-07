Carceri quelle vite in un limbo | Mio figlio detenuto fragile Mi batto per la sua sopravvivenza

Le carceri sono spesso un limbo, dove vite fragili si sovrappongono in un’ombra di miseria e abbandono. La storia di Maria Corinna Gorlani, madre di Giacomo, ci ricorda che anche chi lotta con disturbi psichici ha diritto a cure adeguate e dignitose. È ora di spezzare il silenzio e agire per cambiare un sistema che troppo spesso nega speranza. Mai più casi come quello di Giacomo.

di Alessandra Zanardi SAN DONATO MILANESE "Mai più casi come quello di Giacomo Trimarco, suicida in carcere. Anche le persone con quadri psichici complessi hanno il diritto di ricevere cure adeguate". Maria Corinna Gorlani, milanese, è la mamma di Giacomo, un 25enne con disturbo borderline che lo porta a commettere reati, attualmente detenuto nel carcere di Pavia. Gorlani è anche vicepresidente di "Famiglie in rete", associazione che promuove i diritti dei malati psichiatrici e delle loro famiglie. Un sottogruppo dell'associazione, "Ci siamo anche noi", si concentra sui borderline a basso funzionamento.

