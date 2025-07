Parrucchieri ed estetisti abusivi d' estate in Veneto tassi del 27%

L’estate in Veneto porta con sé non solo sole e mare, ma anche un aumento del fenomeno dell’abusivismo nel settore estetico e dei parrucchieri. Un mercato sommerso che cresce del 27%, alimentato da attività clandestine, passaparola e piattaforme online non regolamentate. Questo fenomeno mette a rischio la salute dei clienti e la regolarità del mercato. La normativa...

Estate: cresce nell’ombra il mercato parallelo dell’abusivismo nei settori dell’estetica e dell’acconciatura. Un fenomeno che, soprattutto nelle località turistiche, si gonfia come una bolla illegale fatta di prestazioni a domicilio, passaparola e piattaforme online fuori controllo. La norma. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: estate - parrucchieri - estetisti - abusivi

Parrucchieri ed estetisti abusivi, boom d’estate: “Un pericolo per la salute e una beffa per chi lavora onestamente”; “Occhio ai parrucchieri abusivi”; Roma, estetiste abusive: due su tre non hanno requisiti e titoli (ma fatturano milioni).

“Occhio ai parrucchieri abusivi” - Con l’arrivo dell’estate aumenta la richiesta di trattamenti estetici e servizi di acconciatura, anche fuori dai canali tradizionali. Segnala polesine24.it

"Parrucchieri ed estetisti abusivi, ora basta" - Il Resto del Carlino - "Parrucchieri ed estetisti abusivi, ora basta" Protesta a Formigine: "Tanti tagliano i capelli o fanno cerette e manicure a domicilio: il virus si diffonde anche così" di Gianpaolo Annese. Riporta ilrestodelcarlino.it