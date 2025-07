Carola torna a Voci dal Mediterraneo 2025 | emozioni cover d’autore e un inedito per la nuova edizione del festival a Pantelleria

Carola, talento emergente del panorama musicale italiano, torna con entusiasmo alla quinta edizione del Festival “Voci dal Mediterraneo” a Pantelleria, dal 24 al 27 luglio 2025. Dopo aver conquistato il pubblico nella prima partecipazione, si prepara a sorprendere con un nuovo arrangement e un brano inedito, simbolo della sua crescita artistica. Intervistata nel podcast Unplugged Playlist di Periodico Daily, Carola ha condiviso le sue emozioni e le sue aspirazioni: un ritorno che promette grandi emozioni.

L’artista emergente Carola torna sul palco del Festival Internazionale “Voci dal Mediterraneo”, in programma a Pantelleria dal 24 al 27 luglio 2025, con rinnovata emozione e tante novità. Dopo la partecipazione alla prima edizione, Carola si prepara a esibirsi con una nuova cover e, per la prima volta, a presentare un brano inedito davanti al pubblico dell’isola. Intervistata nel podcast ufficiale Unplugged Playlist di Periodico Daily, Carola ha raccontato le sue sensazioni in vista del festival: “Sono emozionata come la prima volta, ma ora so cosa mi aspetta. Salire su quel palco è sempre un onore. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com