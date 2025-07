Ercolani ci racconterà l’intelligenza artificiale di fronte all’uomo

Prepariamoci a scoprire come l'intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro e sfidando i confini dell’umano. Il professor Paolo Ercolani, filosofo e docente di grande esperienza, ci guiderà in un viaggio tra tecnologia e etica, analizzando le implicazioni del “Potere Totale”. Non perdere questa occasione di riflettere sul nostro ruolo in un mondo in continua evoluzione. L’appuntamento è per venerdì alle 21 nella chiesa di San Francesco a Mercatello sul Metauro.

Il professor Paolo Ercolani, filosofo e docente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli sarà il relatore dell'incontro dal titolo "Il Potere Totale. L'intelligenza artificiale di fronte all'uomo" che si terrà venerdi` alle 21 nella chiesa di san Francesco a Mercatello sul Metauro. Questo incontro rappresenta la tappa conclusiva del ciclo di conferenze "Libertà Culturali" organizzate dalla amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca, l'Avis e il Museo di San Francesco. "Questo appuntamento – spiegano gli organizzatori – conclude un ciclo di eventi che ha visto il Comune di Mercatello approfondire il tema dell'intelligenza artificiale sotto diverse angolazioni.

