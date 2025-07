TS – sul piatto 15 milioni all’anno!

Il mercato estivo si infiamma: da domani entra in vigore la clausola rescissoria di 52 milioni per Moise Kean, pronta a scuotere il calcio italiano e internazionale. La Fiorentina potrebbe perdere il suo attuale gioiello, mentre l’Al-Qadsia si prepara a offrire uno stipendio stellare, fino a cinque-sei volte superiore. Un'opportunità che potrebbe cambiare le sorti del centravanti e delle sue prossime sfide. Resta con noi per scoprire gli sviluppi futuri.

2025-06-30 12:05:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Da domani entra ufficialmente in vigore la clausola rescissoria (valida fino al 15 luglio) da 52 milioni per poter strappare Moise Kean alla Fiorentina. Il centravanti della nazionale fa gola soprattutto in Arabia Saudita, dove l’Al-Qadsia è pronto a mettere sul piatto uno stipendio cinque-sei volte superiore a quello attualmente percepito in Toscana dal goleador piemontese (2,5 milioni all’anno) per portarlo in Saudi Pro League. Gli arabi, infatti, hanno preparato un quadriennale da 15 milioni netti all’anno per la punta scuola Juve, che ci sta pensando. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Š Justcalcio.com - TS – sul piatto 15 milioni all’anno!

