Tra futuro e tradizione Una realtà solida al fianco di imprese e risparmiatori

tra futuro e tradizione, Carifermo si conferma una realtà solida e affidabile, al fianco di imprese e risparmiatori dal 1858. Con radici profonde e uno sguardo innovativo, la banca si impegna a sostenere lo sviluppo del territorio attraverso relazioni autentiche, politiche di credito responsabili e un costante patrimonio di innovazione e sostenibilità. Come si configura il suo ruolo di protagonista nel progresso locale?

Un'esperienza lunga più di un secolo. Dal lontano 1858 Carifermo rappresenta un pilastro per il territorio, coniugando radici profonde e sguardo proiettato al futuro. Il direttore Ermanno Traini spiega l'approccio della banca, fondato sulla relazione con famiglie e imprese, salde politiche di credito e impegno costante per innovazione, sostenibilità e sviluppo locale. Carifermo è da sempre un punto di riferimento per il territorio: come si coniugano oggi tradizione e innovazione nella vostra strategia bancaria? "Storia e futuro, solidità, prossimità, relazione. Questi 168 anni sono un segno tangibile di longevità per una realtà che innova e sa cambiare.