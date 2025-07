Cinemovel a Cerignola | C' è ancora domani illumina il laboratorio di legalità ' Francesco marcone'

Cinemovel a Cerignola si prepara a illuminare il laboratorio di legalità con l’evento C 232 ancora domani, guidato da Francesco Marcone. Dopo vent’anni di passione, la Cinemovel Foundation continua a portare il grande schermo tra le comunità, trasformando il cinema in uno strumento di impegno sociale e inclusione. Un’occasione unica per scoprire storie che ispirano e rafforzano i valori di legalità, partecipando a un viaggio emozionale e coinvolgente che non lascia indifferenti.

Da due decenni, la Cinemovel Foundation porta il grande schermo in giro per l'Italia, celebrando quest'anno la sua ventesima edizione. Non si tratta di un semplice festival, ma di un vero e proprio viaggio che unisce la magia del cinema all'impegno per la legalità, l'inclusione e la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it