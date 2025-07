Da Croce Rossa e città cordoglio per la morte di Anna Maria Nardecchia

Un dolore profondo ha colpito l’alta valle del Metauro con la perdita di Anna Maria Nardecchia, figura amata e stimata come volontaria della Croce Rossa. La sua dedizione e il suo sorriso rimarranno impressi nei cuori di chi l’ha conosciuta. Oggi alle 10 si terranno le esequie per rendere omaggio a una donna che ha dedicato la vita agli altri. Un ultimo saluto a un esempio di altruismo e generosità.

Si terranno oggi alle 10 le esequie di Anna Maria Nardecchia, molto conosciuta e apprezzata nell'alta valle del Metauro per il suo impegno come volontaria della Croce Rossa del Comitato di Sant'Angelo in Vado. La Nardecchia è morta a 70 anni domenica in seguito a una breve malattia e subito sono piovute attestazione di cordoglio e stima nei suoi confronti, a cominciare dal presidente, il consiglio direttivo e tutti i volontari del nucleo locale di Croce Rossa, dove Anna Maria era entrata 35 anni fa. Nel 2008 aveva ricevuto dal presidente nazionale della Cri una benemerenza per aver partecipato attivamente alle operazioni di soccorso per il terremoto del 2002 nelle provincie di Campobasso e Foggia, nel 2022 un'altra benemerenza le era stata riconosciuta per il suo grande impegno nel periodo Covid.