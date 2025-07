Meteo le previsioni in Campania per martedì primo luglio 2025

Preparati a vivere una giornata estiva all'insegna del sole in Campania! Le previsioni per martedì primo luglio 2025 indicano cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con temperature che raggiungeranno i 35°C ad Avellino e zone limitrofe. Un’ottima occasione per godersi il mare, le passeggiate all’aperto o semplicemente il calore del sole. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questa splendida giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì primo luglio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4759m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 40°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4719m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it