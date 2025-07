Vittime Covid | l’aiuola dedicata sparita nell’erba

L’aia dedicata alle vittime del Covid a Cusano, simbolo di memoria e ricordo, è scomparsa nel prato. Creata nel marzo 2021 per onorare i cittadini scomparsi, con circa 70 primule e una targa speciale, rappresentava un gesto di solidarietà e speranza. Ora che la sua presenza è svanita, il ricordo rimane nel cuore della comunità, perché anche nelle assenze si trova la forza di continuare a ricordare.

Creata nel marzo 2021, a un anno esatto dal primo paziente Covid Cusano, l'aiuola davanti al municipio era un omaggio alle vittime cittadine della pandemia. Nel suo primo allestimento, infatti, a ogni piantina di primula corrispondeva un residente venuto a mancare. Ne furono piantumate circa 70, prima di cambiare "disegno" ogni anno. Oltre alle essenze, c'era anche una targa che celebrava il "Monumento alla vita", che continua nonostante tutto, e un albero di paulownia, l'albero del respiro. L'aiuola è ora praticamente sparita, sotto l'erba alta, e anche la targa commemorativa è sparita dai primi mesi dell'anno e non ancora sostituita e riposizionata dall'Amministrazione.

