Iran | l’atomica va avanti A Fordow partono i lavori

Teheran insiste: "Sul nucleare non ci fermiamo". Le foto satellitari: il sito bombardato non è distrutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran: l’atomica va avanti. A Fordow partono i lavori

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha preso la parola davanti alla nazione per confermare i massicci attacchi condotti poche ore prima contro tre delle più strategiche infrastrutture nucleari del regime iraniano: Fordow, Natanz ed Esfahan.

Mio intervento al #TG5 condotto da @cesarabonamici sulla recente operazione USA-Israele in Iran. "D – Questa operazione israelo-americana ha posto fine al programma nucleare iraniano? Io sono convinto di sì perché è stata portata avanti con una segrete

