Nell’oblio perché giornalista di destra Il cinema fa vedere gli scoop di Grilz

Nel cuore di «Albatross», il film che svela le sfumature invisibili del giornalismo, emerge la storia di un giovane triestino caduto in Mozambico nel 1987. Un reporter di guerra il cui coraggio e dedizione sono stati spesso oscurati dagli stereotipi politici. Questa narrazione ci invita a riflettere sulle sfide e i sacrifici dei cronisti di fronte alle guerre e alle ingiustizie, un tema ancora più attuale e coinvolgente. Continua a leggere.

La storia del reporter di guerra triestino morto in Mozambico nel 1987, a 34 anni, nel film «Albatross». Ex militante del Fronte della Gioventù, per decenni è stato ignorato a differenza degli attivisti «rossi». 🔗 Leggi su Laverita.info