Ci sto affare fatica | a Valdobbiadene pulizia degli spazi municipali

L'iniziativa "Ci sto? Affare fatica!" torna con slancio a Valdobbiadene, coinvolgendo giovanissimi e adulti in un grande progetto di pulizia e cura degli spazi pubblici. In questa sesta edizione, 92 squadre di ragazzi tra i 14 e i 19 anni, affiancati da tutor e tuttofare, si impegnano per rendere piĂą vivibile e bella la nostra comunitĂ . Un impegno collettivo che dimostra come la partecipazione attiva possa trasformare il territorio.

"Ci sto? Affare fatica!" ha inaugurato lunedì 16 giugno la sua sesta edizione nella Marca. Le sette settimane di durata del progetto vedranno impegnate 92 squadre di 10 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni insieme agli 85 "tutor" tra i 20 e i 30 anni e gli 89 "tuttofare". I Comuni aderenti.

