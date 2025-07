Lavori estivi e proteste Mozione per l’Ascoli-Mare

L'estate ad Ascoli si trasforma in un vero incubo per automobilisti e residenti a causa dei prolungati lavori sulla Superstrada Ascoli-Mare. Il consigliere comunale Emidio Premici denuncia i disagi e propone una mozione urgente in consiglio per chiedere interventi immediati. È giunto il momento che l’amministrazione si faccia carico delle problematiche e trovi soluzioni efficaci, affinché le ferie estive possano essere vissute senza stress e insofferenza.

Una mozione urgente in consiglio comunale per chiedere al Comune di adoperarsi per mettere fino ai tanti disagi subiti dagli automobilisti. E' quanto presentato dal consigliere comunale Emidio Premici, a seguito del prolungarsi dei lavori in corso sulla Superstrada Ascoli-mare. "Quello che sta succedendo è semplicemente vergognoso – spiega Premici -. Ora anche la proroga del cantiere all'8 agosto. Subire ogni estate disagi per via di una sciagurata organizzazione che non tiene conto degli interessi degli utenti non è più tollerabile". "Senza dimenticare – attacca ancora il consigliere comunale – gli incidenti per colpa di guide irresponsabili.

