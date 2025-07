M5 a Monza | perché non è stato ancora annunciato chi sborserà i 600 milioni di extra costi e quando verrà detto

L’entusiasmo tra Monza e i suoi abitanti per l’arrivo della M5 è palpabile, ma una domanda resta irrisolta: chi coprirà i ben 600 milioni di euro di extra costi? Un mistero che tiene banco tra cittadini e politici bipartisan, con l’incertezza di quando verranno annunciati i dettagli e le modalità di copertura. La trasparenza su questo punto sarà fondamentale per trasformare l’attesa in fiducia e proseguire verso un futuro più sostenibile.

