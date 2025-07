Re Carlo organizza il suo funerale Harry e Meghan Markle inclusi nel piano

Re Carlo sta delineando i dettagli del suo funerale, coinvolgendo anche Harry e Meghan Markle, un segnale di unità o strategia? Buckingham Palace ha sempre preparato piani per eventi eccezionali, ma questa volta il suo scritto sembra svelare come la monarchia affronti le sfide del presente, mantenendo saldo il suo ruolo nella storia.

Re Carlo sta già organizzando il suo funerale e a quanto di apprende ha assegnato un ruolo di primo piano a suo figlio Harry, malgrado le tensioni degli ultimi anni. Nel piano è presente perfino Meghan Markle. Re Carlo, il piano dei suoi funerali. Re Carlo dunque sta definendo l’organizzazione del suo funerale. Ciò non deve né stupire né preoccupare. Buckingham Palace ha sempre pronti dei piani per grandi eventi che possono verificarsi quando meno ce lo si aspetti, come ad esempio le esequie funebri. Quando morì improvvisamente Diana in un incidente stradale nel 1997, il suo funerale fu organizzato sulla base di quello della Regina Madre che sopravvisse alla Principessa altri cinque anni, fino al 2002. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo organizza il suo funerale, Harry e Meghan Markle inclusi nel piano

