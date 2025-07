Treni e bus servizio in lieve miglioramento Possibile aumentare i biglietti dello 0,5%

Da un lato, i treni e gli autobus in Lombardia mostrano segnali di lieve miglioramento, dall’altro, il settore si trova ancora a dover affrontare sfide importanti. Esattamente un anno fa, infatti, la Regione e le agenzie di trasporto avevano dovuto rinunciare ad aumentare i biglietti a causa del peggioramento della qualità del servizio, che ha penalizzato milioni di pendolari. La cattiva notizia delle...

Esattamente un anno fa, Regione Lombardia e Agenzie del trasporto pubblico locale dovevano constatare il generale peggioramento della qualità del servizio offerto tanto a livello urbano quanto a livello interurbano e regionale e rinunciare, di conseguenza, a ritoccare il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti dei mezzi pubblici. Detto altrimenti, detto in sintesi, per quanto potesse sembrare paradossale, a giugno 2024 la cattiva notizia delle performances sotto gli standard dei mezzi pubblici portava però in dote ai pendolari una buona notizia: l’assenza di adeguamenti, ritocchi o rincari che dir si voglia nell’anno successivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treni e bus, servizio in lieve miglioramento. Possibile aumentare i biglietti dello 0,5%

