Numeri record per il ‘Torneo Internazionale Walking Football’

Numeri record e un entusiasmo senza precedenti hanno caratterizzato la quarta edizione del 'Torneo Internazionale Walking Football - Città di Fermo', svoltosi al centro sportivo ‘Firmum Village’. Con oltre 250 partecipanti provenienti da tutta Italia e le vittorie di squadre prestigiose come Aps Vecchia Roma e Pro Calcio Ascoli, l’evento si conferma come un punto di riferimento per il calcio amatoriale e il benessere senior. Un successo che promette grandi sviluppi per le future edizioni…

Numeri da record e presenze importanti per la quarta edizione del ‘Torneo Internazionale Walking Football- Città di Fermo’, lo scorso fine settimana, presso il centro sportivo ‘Firmum Village’ di via Respighi. Nella categoria Over 50, vittoria alla Aps Vecchia Roma, seguita da Fermana FC e Pool Vigevano; oro per la Pro Calcio Ascoli seguita da Vincenzo Rolando Alessandria e Fermana FC nella categoria Over 60. Gli oltre 250 partecipanti, tra atleti e accompagnatori, sono stati accolti dal sindaco Paolo Calcinaro, assessore allo sport Alberto Scarfini e consigliere regionale Marco Marinangeli, al teatro dell’Aquila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Numeri record per il ‘Torneo Internazionale Walking Football’

