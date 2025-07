Un albero per ogni nato Montebelluna celebra la nuova vita con un faccio a foglie di felce

Un albero per ogni nato: Montebelluna celebra la nuova vita con un gesto di speranza e rinascita. Dopo il tiglio selvatico e il faggio comune, un suggestivo faggio a foglie di felce si aggiunge al “Bosco della Vita”, uno spazio verde dedicato ai neonati di via XI Febbraio. Ogni piantumazione rappresenta il legame tra natura e futuro, un segno tangibile di crescita e continuità che invita tutta la comunità a condividere questa meravigliosa celebrazione.

Dopo il tiglio selvatico e un faggio comune, da ieri anche un suggestivo faggio a foglie di felce arricchisce il “Bosco della Vita”, lo spazio verde dedicato ai nuovi nati nell’area di via XI Febbraio. L’albero, simbolo della vita che cresce e si rigenera, è stato piantato per celebrare i bambini. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: vita - albero - foglie - felce

