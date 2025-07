Ancora gran caldo sulla Bergamasca picchi a 36° C Locali temporali anche forti

L’estate infiamma la Bergamasca con temperature che sfiorano i 36°C e temporali improvvisi che scuotono il territorio. Primo giorno di luglio sotto un cielo afoso, ma cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni? Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci guida tra fronti instabili e anticicloni, svelando le previsioni per una regione che non smette di sorprendere. Scopriamo insieme come affrontare questa stagione imprevedibile.

Primo giorno di luglio e l'aria è afosa a Bergamo. Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Questa settimana sarà caratterizzata da una notevole struttura anticiclonica presente in tutta l'Europa centro-meridionale, tuttavia alcuni fronti riusciranno a sfiorare il nord-Italia portando un aumento dell'instabilità specialmente sui rilievi. Le temperature resteranno sopra la media stagionale. Ecco come sarà il meteo in provincia di Bergamo. Martedì 1° luglio 2025 Tempo previsto: in mattinata sull'intera regione cielo sereno o poco nuvoloso.

