Un approccio integrato basato sulla corretta combinazione alimentare e una tecnica manuale viscerale per ottimizzare il transito intestinale: in questo consiste il Metodo Adamski. Lo abbiamo approfondito con il suo ideatore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Metodo Adamski per attivare il metabolismo: come funziona il protocollo alimentare che insegna a mangiare in modo più intelligente, senza mischiare cibi lenti e cibi veloci