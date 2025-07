Meteo Roma del 01-07-2025 ore 06 | 15

Il meteo di venerdì 1° luglio 2025 si presenta più che mai variegato e interessante. Al Nord, mattina con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nel pomeriggio l'instabilità porta piogge e temporali sui rilievi e nelle pianure del nord-ovest. Al centro, bel tempo e sole prevalente, con qualche nota di variabilità in alcune zone. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata di metà estate!

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi nati più maschi su Emilia Romagna e Triveneto al pomeriggio instabilità momento con piogge e temporali sui rilievi in locale sconfinamento sulle pianure di nord-ovest in serata residue precipitazioni sulle Alpi centro-occidentali sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino c'eri del tutto soleggiati con qualche nota del trattamento sulle coste tirreniche al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci sparsi sulle zone interne in serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino cieli del tutto soleggiati al pomeriggio qualche addensamento informazione sulle zone appenniniche possibili rovesci sulle zone interne della Sardegna in serata e nottata tempo nuovamente stabile ovunque con assenza prevalente di nuvolosità temperature minime massime stabili o in calo al nord stazionario momento al centro-sud le previsioni del tempo sono ancora centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it