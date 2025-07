Musica sull’Acqua a Colico debutto con la pianista Ingrid Fliter

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e della natura con il Festival Musica sull’Acqua, giunto al suo prestigioso ventennale. Dal 5 al 27 luglio, in locations mozzafiato tra Colico e Varenna, si susseguiranno 15 eventi imperdibili, tra cui il debutto della talentuosa pianista Ingrid Fliter. Un’esperienza unica per immergersi nelle sonorità più emozionanti, circondati dalla magia del lago e della natura. La musica diventa un viaggio indimenticabile: non mancare!

Torna lo speciale appuntamento con il Festival Musica sull’Acqua che quest’anno, con la storica direzione artistica di Francesco Senese, festeggia l’edizione del Ventennale. Dal 5 al 27 luglio in cartellone ci sono 15 appuntamenti, tra concerti, eventi, colazioni e passeggiate musicali immerse nella natura, in splendidi luoghi affacciati sul Lago, tra Colico, Como, Gravedona, Pianello del Lario e Varenna, in un variegato programma artistico di straordinaria qualità che attraverserà epoche e stili diversi, dalla musica barocca di Georg Friedrich Händel, nel 340° anniversario dalla morte, alla musica da camera del compositore romantico Robert Schumann, a cui sono dedicati i concerti del 5 e del 13 luglio, fino all’avanguardia del genio del Novecento italiano Luciano Berio, che viene ricordato assieme al soprano Cathy Berberian nel Centenario della nascita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Musica sull’Acqua” a Colico, debutto con la pianista Ingrid Fliter

In questa notizia si parla di: musica - acqua - colico - debutto

Ombre sull’acqua. Quando la musica incontra la letteratura - Continua il nostro viaggio tra le arti con il quinto appuntamento della rassegna "Musica e Incanto a Palazzo Settanni".

“Musica sull’Acqua” a Colico, debutto con la pianista Ingrid Fliter; Cultura. Torna il festival internazionale “Musica sull’acqua”. La scheda; Piona. Un sestetto d’archi da sogno per l’ultima di Musica sull’Acqua.

“Musica sull’Acqua” a Colico, debutto con la pianista Ingrid Fliter - Torna lo speciale appuntamento con il Festival Musica sull’Acqua che quest’anno, con la storica direzione artistica di Francesco Senese, ... ilgiorno.it scrive

Il Festival Musica sull’Acqua festeggia 20 anni di storia sulle rive del Lago di Como - Nato nel 2005, a vent’anni di distanza il Festival Musica sull’Acqua porta in scena un’edizione speciale, dedicata al tema “Gioia”, in location d’eccezione affacciate sul Lago di Como 15 appuntamenti ... Scrive quicomo.it