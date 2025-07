Servizio civile nella Marca | al via l’esperienza per 180 giovani

Un’opportunità unica di crescita e coinvolgimento per 180 giovani della Marca Trevigiana e dintorni, oggi prende il via nell’Auditorium della Provincia di Treviso con l’inizio del Servizio Civile Universale. Un’esperienza che promette di trasformare il loro futuro, rafforzando il senso di comunità e responsabilità, e aprendo nuove strade di solidarietà e impegno. Un passo importante verso un domani più solidale e consapevole...

Sono 180 i ragazzi e le ragazze della Marca Trevigiana e non solo per i quali oggi, nell’Auditorium della Provincia di Treviso, è iniziato il Servizio Civile Universale nel programma promosso dall’Associazione Comuni della Trevigiana in co-progettazione con Confcooperative Unione Interprovinciale. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

servizio - civile - marca - esperienza

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

