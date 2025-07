Scesi del 7,5% in un anno Prestiti in diminuzione per le piccole imprese

Le piccole imprese italiane stanno attraversando un momento di sfide e cambiamenti, con un calo del 75% dei prestiti in un solo anno, mentre in provincia di Forlì-Cesena i finanziamenti si mantengono stabili. Secondo i dati della Banca d’Italia, a marzo 2025, il totale dei prestiti ammonta a oltre 10 miliardi di euro, con una ripartizione che evidenzia l'importanza del settore imprenditoriale locale. Ma cosa riserva il futuro per le nostre imprese?

In provincia di Forlì-Cesena i prestiti sono rimasti stabili da un anno all'altro. È quel che emerge dai dati provvisori della Banca d'Italia, secondo cui al 31 marzo 2025 il valore totale dei prestiti nel nostro territorio provinciale ammonta a 10.386 milioni di euro (7,7% della cifra totale relativa all'Emilia-Romagna) suddivisi, nello specifico, in questo modo: il 54,7% del valore sono destinati alle imprese, il 42% vengono elargiti alle famiglie mentre il 3,3% ad altri soggetti come società finanziarie, enti pubblici e istituzioni senza scopo di lucro. Il dato, se messo in proporzione con l'analisi effettuata al 31 marzo 2024, registra una sostanziale stabilità dei prestiti complessivi concessi (-0,1%), che ha a sua volta invertito una diminuzione negli stessi che durava addirittura da inizio 2023.

