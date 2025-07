Il governo taglia i fondi al festival | Manganellate sulla cultura E il Pd interroga il ministro Giuli

Il governo sembra mettere sotto pressione la cultura nazionale, tagliando i fondi al prestigioso Santarcangelo Festival. La decisione ha sollevato un polverone politico e pubblico, con il PD che chiede spiegazioni al ministro Giuli. In un clima di tensione, si fa sentire anche Andrea Gnassi, che giĂ si prepara a interrogare il ministro. La questione si fa sempre piĂą intricata, lasciando tutti con una domanda: quale sarĂ il destino della scena culturale italiana?

"Il ministro alla cultura Alessandro Giuli spieghi perchĂ© è stato dimezzato il punteggio di Santarcangelo festival con il conseguente taglio dei fondi". Il deputato Pd Andrea Gnassi non perde tempo. Dopo il decreto con gli esiti della commissione ministeriale sui festival e fondazioni teatrali, che ha ridotto drasticamente il giudizio sullo storico festival di Santarcangelo causando consistenti tagli dei finanziamenti per il triennio 2025-2027, Gnassi ha presentato un’interrogazione a Giuli. "Deve spiegarci com’è stato possibile". Per il deputato, non c’è errore di valutazione: questo "è un vero attacco politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it