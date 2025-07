Il ring della maturità Lode a Rick Barbabionda | La mia rivincita è a scuola Non strappo solo un titolo

determinazione e passione per dimostrare che nulla è impossibile, anche quando si pensa di aver già raggiunto il traguardo. Rick Barbabionda ci insegna che la vera vittoria non è solo sul ring, ma anche sulla vita."

"La tensione prima dei match è la stessa che ho provato alla maturità, come il sollievo e la soddisfazione dopo gli incontri: è un po’ come vincere uno dei titoli che ho guadagnato ai tempi d’oro". Riccardo Panzeri, 32 anni, è Rick Barbabionda nel mondo del wrestling ed esce dall’istituto tecnico Molinari non solo con il diploma in pugno, ma con il cento e lode. Perché ha deciso di tornare a studiare? "Alla mia età non è scontato. Ci vuole una buona dose di umiltà: bisogna superare quel “non torno più dietro il banco, non sono un ragazzino“ e capire che c’è sempre qualcosa da imparare e da guadagnare a livello di conoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it