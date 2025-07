va a casa di una prostituta e gli rubano tutti i soldi

Una serie di sfortunati eventi ha portato un uomo di 47 anni a vivere momenti drammatici tra furti e minacce. Dopo aver incontrato una donna su un sito di incontri e aver visitato la sua abitazione, è stato derubato da tre uomini romeni armati di coltello, che gli hanno sottratto tutti i soldi. La vicenda ha portato alla cattura dei responsabili, ora in carcere, con un decreto di...

Conosce una donna su un sito internet di incontri, va nella sua abitazione a Porto d'Ascoli, ma trova anche due uomini che minacciandolo con un coltello si impossessano di tutti i soldi che aveva con sĂ©. E' la disavventura capitata a un 47enne la cui denuncia ha fatto finire in carcere tre persone di nazionalitĂ romena. Si tratta di una donna di 25 anni e di due uomini di 41 anni e 36 anni. Per tutti la Procura di Ascoli ha emesso un decreto di giudizio immediato davanti al tribunale ascolano. I tre sono difesi dagli avvocati Simone Matraxia e Fabrizia Cangemi. E' accaduto tutto la sera di domenica 29 dicembre 2024 quando l'uomo aveva deciso di trascorrere una serata in compagnia di una prostituta.