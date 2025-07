Sesto biciclette e monopattini Parte il bike-sharing per tre anni

Sesto San Giovanni apre le strade a un nuovo modo di muoversi: parte il servizio di bike sharing, monopattini e e-bike per tre anni. Dopo anni di tentativi, la città si prepara a ridurre traffico e inquinamento offrendo alternative sostenibili. Due operatori hanno risposto all’avviso pubblico, pronti a rivoluzionare la mobilità urbana. È il primo passo verso una città più verde e dinamica, dove ogni pedalata conta per un futuro migliore.

Dopo anni di tentativi, anche Sesto San Giovanni avrà il suo bike sharing, per cercare di fornire alternative ai mezzi privati e soprattutto alle auto e alleggerire il traffico. Sono stati due gli operatori del settore che si sono presentati all’avviso pubblico lanciato dal Comune nei mesi scorsi. L’Amministrazione, infatti, aveva aperto una call per l’attivazione, in via sperimentale, di un servizio di mobility sharing di monopattini ed e-bike a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di "station based" sul territorio per la durata di 36 mesi. Due le manifestazioni d’interesse che sono arrivate sul tavolo e che sono state giudicate ammissibili dalla commissione tecnica: emTransit s. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, biciclette e monopattini . Parte il bike-sharing per tre anni

In questa notizia si parla di: bike - sharing - sesto - monopattini

Bike sharing a Bologna nuove aree e 600 mezzi in più: dove si può andare e da quando - Bologna amplia il suo servizio di bike sharing RideMovi, con 600 nuove biciclette e nuove aree operative a partire dal 20 maggio 2025.

Sesto, biciclette e monopattini . Parte il bike-sharing per tre anni; Sesto San Giovanni, obiettivi e numeri: come sarà la sperimentazione dello sharing; Sharing Sesto San Giovanni è realtà : monopattini ed e-bike in arrivo.

Sesto, biciclette e monopattini . Parte il bike-sharing per tre anni - Dopo anni di tentativi, anche Sesto San Giovanni avrà il suo bike sharing, per cercare di fornire alternative ai mezzi privati e soprattutto alle auto e alleggerire il traffico. Secondo msn.com

Sesto, muoversi green. Torna il servizio sharing di biciclette e monopattini - Già nel 2020 si era provata la strada di un servizio sharing per l’utilizzo di monopattini elettrici in città, prevedendo una flotta da 60 a 250 mezzi e di sette zone di sosta- Da ilgiorno.it