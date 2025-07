Legge di spesa Trump minaccia Attenti ricandidature a rischio

La recente proposta di spesa di Trump, che prevede 3mila miliardi per il debito e tagli ai programmi sociali, sta scatenando un coro di perplessità tra i repubblicani. Mentre l’ombra di questa manovra mette in dubbio le sue chance di rielezione, la tensione cresce: sarà questa la strada giusta per conquistare il cuore degli elettori? La partita politica si fa sempre più intensa e imprevedibile.

Perplessità tra i repubblicani per i 3mila miliardi da destinare al debito tagliando i piani sociali. E Donald mette in dubbio le rielezioni.

L'ufficio bilancio degli USA si trova al centro di un tetro scenario: la recente legge di spesa di Trump ha lasciato oltre 12 milioni di americani senza copertura sanitaria.

Dopo le critiche sulla legge di spesa “abominio”, tra Musk e Trump è guerra aperta: il presidente minaccia di strappare i contratti governatici con le aziende di Musk, il miliardario lo accusa di essere nei file del finanziere pedofilo Epstein Vai su X

A Bruxelles si rinvia su tutto: Gaza, Ucraina, difesa comune. E intanto Trump minaccia dazi contro la Spagna, accusata di spendere troppo poco per la Nato. Ma è davvero così? Lo storico Gregory Alegi spiega perché il confronto tra capacità e spesa mil Vai su Facebook

La legge più contestata dagli stessi Repubblicani, da Elon Musk, fa un passo importante verso l'approvazione.

Gli sconti fiscali pesano sia sul debito pubblico che sull'assistenza medica