Haier ha staccato la spina. Addio alle lavatrici Candy.

Una pagina importante della storia industriale italiana si volta con il ritiro delle lavatrici Candy da Brugherio, segnando la fine di un’epoca. La perdita pesa profondamente sul tessuto socio-economico locale e nazionale, lasciando un vuoto difficile da colmare. Tuttavia, il momento chiede coraggio e determinazione: è fondamentale vigilare sulla riconversione e aprire nuove strade per il futuro. Ora più che mai, la rinascita è un dovere collettivo.

Candy, spina staccata. Ieri, è davvero finita un'era. "Niente più lavatrici prodotte a Brugherio, che poi vuol dire in Italia – spiega Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza –. La perdita per il tessuto industriale e vorrei dire anche dal punto di vista sociale è grossa. È un momento triste per tutti i metalmeccanici. Si chiude un mondo. Ma siamo obbligati a ricominciare subito. Dobbiamo vigilare sulla riconversione, ridurre il più possibile l'impatto sul personale della trasformazione che porterà al centro ricambi e all' hub logistico in Brianza". Una preoccupazione condivisa con Fim: "Teniamo la guardia alta per assicurarci che il nuovo progetto non sia un'operazione di facciata", aggiunge Francesca Melagrana.