L’Iran e il mancato regime change | attenzione al fattore sciita

L’Iran e il mancato regime change restano al centro dell’attenzione internazionale, con il fattore sciita che gioca un ruolo chiave. La cosiddetta “guerra dei 12 giorni” potrebbe essere solo un episodio temporaneo o preludio a ulteriori tensioni tra Israele e Iran. Ora, con le armi silenziose, è il momento di analizzare gli sviluppi interni dell’Iran, dove la teocrazia nata con la Repubblica...

Soltanto il futuro dirà se la cosiddetta “guerra dei 12 giorni” sarà stata effettivamente tale. Oppure se, nel breve o nel medio periodo, ci saranno ulteriori puntate dello scontro ultraquarantennale tra Israele e Iran. A bocce ferme e con le armi provvisoriamente in silenzio, è possibile tracciare un bilancio di quanto accaduto e osservare, soprattutto, le dinamiche interne all’Iran. Lì dove, per adesso, la teocrazia nata con la Repubblica Islamica sembra reggere. Questo nonostante la presenza di molti elementi che sembravano dovessero far vacillare l’attuale sistema di potere. Un regime change che non passa dalle minoranze. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Iran e il (mancato) regime change: attenzione al fattore sciita

