Montemesola Don Mimmo Alò nominato da Papa Francesco addetto della Nunziatura Apostolica nella Repubblica Centrafricana

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoSua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, comunica che il Santo Padrehail Rev.do don Cosimo Alò. “Sono felice – ha detto donAlò a Tarantini Time – di prestare la mia collaborazione al Nunzio apostolico in Centrafrica, S. Ecc.za Mons. Giuseppe Laterza, che in questo momento ha il compito di rappresentare il Santo Padre davanti alle Chiese locali e al governo. Eserciterò questo servizio come sacerdote, cercando di accostarmi a tutti con amicizia, semplicità e delicatezza e portando l’annuncio del Vangelo. Il ministero delle rappresentanze pontificie è molto prezioso nell’aiutare la Chiesa a svolgere la sua missione di evangelizzazione, di tutela dei più poveri e di promozionepace.