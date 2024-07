Matera assalto al carro della patrona | 20enne precipita e viene ricoverato Il drammatico video

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le immagini fanno venire i brividi. Si vede il giovane finire sotto illanciato in corsa. Poteva finire in tragedia quel che è avvenuto ala notte scorsa. Mentre erano in corso i festeggiamenti per la MadonnaBruna,del ComuneBasilicata, unsi arrampica sulle luminarie per poi cercare di lanciarsi sul caratteristicocol manufatto in cartapesta. Un’usanza, quella del lanciarsi sulquando giunge nella piazza principale. Si tratta dello “strazzo del cazzo”, cioè lo strappo, un rito profano secolare in cui gli assalitori cercano di distruggere il manufatto per appropriarsi di un pezzo considerato un trofeo talismano. Ecco perché nella tumultuosa discesa verso la piazza, ilè scortato dai volontari che lo circondano per evitare che venga distrutto prima dell’arrivo.