L’unione fa la forza Medici e volontari per combattere il tumore al seno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) PISTOIA Molte associazioni diato tutelano la salute della donna dalla patologia oncologica più frequente, ilalla mammella. Lavorano secondo molteplici modalità, in primis coltivando la cultura della prevenzione che permette di contenere le conseguenze peggiori della malattia, grazie alla diagnosi precoce. L’associazionismo lavora anche quando ci sia da supportare una paziente sottoposta al trattamento chirurgico e terapeutico, con una serie di strategie di accompagnamento al recupero della autosufficienza: per usare le parole di Europa Donna Italia – associazione che fa rete fra quelle attive sul cancro alla mammella – più siamo e più contiamo e, aggiungiamo, più possiamo fare. L’associazionismo diventa presenza concreta che, se unita alle competenze delle breast unit, permettono di rispondere in maniera totale alla salute del