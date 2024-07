LIVE Sinner-Berrettini 1-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’altoatesino il primo a servire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Ace esterno di. 40-15 In rete il back di rovescio del romano. 30-15 Servizio e diritto incrociato di. Sin qui il romano ha sempre tenuto in campo la risposta. 15-15 Il back di rovescio lungolinea diportaall’errore di diritto. 15-0 Largo il rovescio lungolinea di. 2 let consecutivi per iniziare. 19.49 Inizia la partita conin battuta. 19.46è n.1 del mondo.n.59, ma è stato anche n.6 e giunse in finale anel 2021. Insomma, in campo c’è la storia del tennis italiano. 19.45 Non vi è alcun dubbio chesi ritrova di fronte l’avversario di gran lunga peggiore nella sua corsa verso l’ipotetica semifinale contro Alcaraz.