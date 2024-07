La Reggiana chiude con due podi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ultima gara di questo anno sportivo per le ragazze del sincro diNuoto, che tornano a casa con duee risultati degni di nota dal "6° Trofeo Nuoto Artistico Campus Aquae" di Pavia. Alla manifestazione lombarda hanno partecipato 25 squadre provenienti da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, con 650 atleti dai 7 ai 27 anni e 388 coreografie, presenti anche due atlete della nazionale. Per la società granata sono scese in acqua le bambine e ragazze di tutte le categorie: Esordienti, Ragazze, Juniores e Assolute, tra le quali anche le allenatrici. Da segnalare il 2° posto ottenuto dalla Squadra Esordienti B, con il punteggio di 46.167, e il 3° posto del Trio Esordienti A, con il punteggio di 51.367. Gli altri risultati: Solo Esordienti C 5° posto; Solo Esordienti B 12°; Duo Esordienti B 7°; Trio Esordienti B 5°; Duo Esordienti A 4°; Duo Ragazze 12° e 17°; Trio Ragazze 16°; Solo Juniores 15°; Duo Juniores 7° e 14°; Trio Juniores 8° e 9°; Combo Juniores 4°; Duo Assolute 8°; Squadra Esordienti A 6°; Squadra Ragazze 9°; Squadra Juniores 5°; Squadra Assolute 5°.