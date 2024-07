Jesina I ‘Vecchi Lions’ non accettano Tittarelli continua il braccio di ferro generale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si affidano ad un comunicato per affermare il “totale disaccordo” sulla scelta fatta. Ripartire con questo clima a chi giova? JESI, 3 luglio 2024 – Dal grupporiceviamo e pubblichiamo: “In merito all”acquisto del giocatore Gabrieleda parte dellaCalcio 1927, teniamo affermiamo il totale disaccordo per la scelta fatta dalla società, che ha tesserato un giocatore il quale, in più occasioni, ha assunto un comportamento “irrispettoso” nei confronti della nostra città, di noi jesini e per ultimo, ma altrettanto grave, nei confronti della NOSTRACalcio. Mantenendo la nostra coerenza, comunichiamo che nei confronti di questa persona resteremo sempre INDIFFERENTI !! Vecchi Lions”.dunque ildisocietà-squadra-tifoseria organizzata.