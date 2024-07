Italia fuori da Euro 2024 l’analisi durissima di Ignazio La Russa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il giudizio diLasull’è durissimo. Continuano le reazioni dopo il percorso molto deludente degli azzurri ae l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera. “Mi piacciono i combattenti, non come quelli con la maglia azzurra che abbiamo visto contro la Svizzera, che sono entrati avendo già deciso che era persa la partita”.Lanon le manda a dire in un intervento alla presentazione della pubblicazione della Associazione Altero Matteoli dal titolo ‘Dalla Fondazione all’Associazione: una scelta di continuità’, il presidente del Senato se la prende con il ct azzurro Luciano Spalletti. “Ci sono le frasi dell’allenatore, me le sono rilette: ‘una squadra perimetrale che si trasformi in una squadra con posizioni relazionali’ Me li immagino questi poveretti.