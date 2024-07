Davos | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024): le, 3 luglio Questa sera, mercoledì 3 luglio 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda in prima serata ladi, la nuova serie con protagonista l’attrice Dominique Devenport, già apprezzata in Sissi, che qui interpreta un’infermiera che ha lavorato al fronte a Verdun. La fiction, in tre puntate, è ambientata nella città svizzera dinel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale. VediamoDopo l’attentato in cui ha perso la vita il generale Taylor, il dottor Mangold su ordine di Van de Velden deve interrogare Thanner Grossrat per scoprire chi li ha traditi. Thanner resta gravemente ferito e Mangold capisce che Johanna è la spia che li ha traditi. Intanto il console zu Esteburg incarica Johanna e Parvus di liberare dal carcere Kohlmann, in quanto questi conosce personalmente Lenin e può garantire per un incontro.