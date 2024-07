Chiellini | Pogba è un ragazzo d’oro spero di vederlo presto in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “è diventato un uomo, ma per noi rimane sempre quel ragazzino che abbiamo visto crescere“. Queste le parole di Giorgio, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato del centrocampista francese: “Ho conosciuto Paul da: quando arrivò era poco più di un bambino e si fece subito volere bene. Poteva diventare un talento generazionale ma si è un po’ perso per infortuni. In questi mesi gli ho scritto. La mia speranza è che possa tornare a giocare e diinperché è un“. L’ex difensore ha poi commentato anche le lacrime di Cristiano Ronaldo dopo il rigore sbagliato contro la Slovenia a Euro 2024: “E‘ la prima volta che succede durante una partite: vuol dire che è umano anche lui. Anche se sembra una macchina, è normale che possa avere un crollo.