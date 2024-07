Cerveteri apre la sesta farmacia comunale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024- La nuova, rappresenta un passo avanti significativo, nell’offerta di servizi sanitari di prossimità. Si tratta di un vero e proprio polo sanitario integrato, ben oltre la semplice, che si pone come obiettivo primario, il benessere dei cittadini. La struttura, moderna e funzionale, dispone di un ampio parcheggio per facilitare l’accesso agli utenti. Al piano superiore saranno attivati, nei prossimi mesi, ambulatori medici, per offrire un gamma sempre più completa di “servizi salute” di prossimità. Tra le novità più interessanti spicca il servizio Farmadrive, che consente il ritiro dei farmaci direttamente in auto. Un servizio pensato per chi ha difficoltà motorie o problemi di salute che rendono difficoltoso l’accesso allatradizionale.