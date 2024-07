Calciomercato Milan pronto il contratto del Manchester United per Joshua Zirkzee  Le cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 3 luglio 2024), ilfa sul serio per: la chiusura si avvicina e ilè già. Le cifresembra davvero ad un passo dalla Premier League. Secondo quanto riportato da alcuni media in Inghilterra, ilha aumentato il pressing per l’attaccante olandese di proprietà del Bologna. I Red Devils avrebbero anche proposto un, fino al 2029, da 6 milioni di euro a stagione. Il tecnico delloTen Hag è, poi, stato autorizzato a contattare l’agente del giocatore, Kia Joorabchian per convincerlo. In tutto questo c’è anche il, che in pochi giorni è passato dall’essere il grande favorito per l’acquisto di, ad essere ormai un’opzione remota. Decisive le alte richieste del procuratore iraniano, 15 milioni di euro di commissioni, che hanno portato la dirigenza rossonera ad abbandonare la pista.