Usa prime crepe tra i dem e Biden Pelosi | Legittimo interrogarsi sulla sua salute Casa Bianca | Non ha bisogno di un test cognitivo

(Di martedì 2 luglio 2024) Non si placano tra i democratici americani i dubbi sul commino di Joeverso la nomination per la. Nel blocco che finora ha sostenuto il presidente, nonostante la disastrosa performance al dibattito televisivo contro Donald Trump, comincia a crearsi qualche crepa. Alcuni governatori hanno chiesto un incontro con l’amministrazione per discutere le loro preoccupazioni. In una telefonata, il governatore del Minnesota Tim Walz ha condiviso lo stupore e la frustrazione di alcuni sui colleghi per non essere stati contattati dallo stessoall’indomani del duello tv, tanto più che nei sondaggi del giorno dopo almeno due di loro – quella del Michigan Gretchen Whitmer e quello della California Gavin Newsom – sono dati di ben 5 punti avanti a Trump in un’eventuale loro corsa alla presidenza.