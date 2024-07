Scoperta straordinaria nelle acque pontine | avvistati quattro capodogli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024)protette tra Ischia e Ventotene, una doppia notizia ha recentemente entusiasmato biologi marini e appassionati di cetacei: il ritorno del celebreo Salvatore e l’avvistamento di tre giovani maschi al suo fianco. Questo evento offre nuove prospettive sul comportamento sociale dei, in particolare sulle relazioni tra i maschi immaturi. Il Canyon di Cuma: Un Habitat Critico per iIl canyon di Cuma, riconosciuto come Area Marina Protetta e di Importanza per i Mammiferi Marini (IMMA), è un habitat fondamentale per i, che sono purtroppo a rischio di estinzione. Le ricerche condotte dall’associazione Oceanomare Delphis, che monitora la zona da anni, confermano la presenza frequente didi tutte le età e sessi, inclusi gruppi di femmine con piccoli, maschi solitari e giovani maschi.