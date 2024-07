Roncadello ‘nasce’ la ciclabile | Puntiamo a rafforzare le periferie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Nuovo e importante passo in avanti per la mobilità cittadina forlivese, che in questo caso coinvolge la frazione di. Proprio in questi giorni il Comune ha annunciato la conclusione dei lavori per i primi due tratti di pista, il cui obiettivo finale è collegare il quartiere con la chiesa di San Benedetto in via Lunga fino al centro di Forlì, passando per via del Canale. I lavori per realizzare il primo e il secondo tratto della, per circa 1,5 km fino all’azienda agricola Coop Sapore di Romagna, sono stati resi possibili dai fondi del bando ciclovie del Pnrr. "I primi due tratti si sono conclusi in questi giorni, con il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale. Si tratta di 1,5 km di pista ciclo-pedonale bidirezionale, in asfalto, larga 1 metro e mezzo e completa di cordoli all’estremità, ampliata all’altezza dei ponticelli, al fine di consentire alle vetture – spiega l’assessore alla mobilità Giuseppe Petetta – un accesso agevole alle proprietà private.