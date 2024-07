Quel quartetto composto a Lodi Mozart celebrato in san Filippo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Una chicca per gli amanti della musica classica e non. Domenica nella chiesa di Sansi terrà il concerto “Il Passaggio di”, concerto d’organo del maestro Lorenzo Lucchini. Il titolo non è qualcosa di metaforico e poetico. Tra il 1769 e il 1773, il giovane Wolfgang Amadeuse suo padre Leopold compirono tre viaggi in Italia. Il primo fu un ampio tour di quindici mesi che toccò quasi quaranta città, con esibizioni trionfali a Verona, Mantova, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nel corso di questo viaggio i, dopo due mesi a Milano, ripartirono in direzione Bologna, e raggiunseroil 15 marzo 1770, sostando presso una locanda della città. Qui Wolfgang, appena quattordicenne, compose "alle 7 di sera", come reca l’autografo, il suo primoper archi, conosciuto in tutto il mondo comedi, K.